7．21事件8個月 元朗站未擬提早關

過去數月每逢21日，港鐵都會宣布提早關閉元朗站。港鐵昨回覆本報查詢稱，經與相關政府部門評估風險後，西鐵線元朗站今日將如常運作。港鐵稱車站人員會密切留意情况，持續評估風險，有需要時可能會暫時關閉個別出入口以便人流管理，維持車站暢順運作。

有網民發起今天晚上到俗稱「元朗大馬路」的青山公路遊行，並計劃到元朗警署；另有網民發起到商場Yoho Mall及不同港鐵站靜坐等。此外，網上亦流傳有市民發起「清除黃屍曱甴暨真摯元朗高空攝影比賽」行動，號召到元朗站並自備藤條及木棍作防衛工具，稱要「齊心保衛家園」。

網民號召明悼彥霖 今明千警戒備

另外，明日（22日）為職訓局青年學院15歲女生陳彥霖身亡6個月的日子，有網民發起當晚到將軍澳尚德十字路口舉行悼念會。

據悉，警方對今日及周日的反修例示威行動嚴陣以待，會作最壞情况打算，料派約1000人戒備。

（反修例風暴）