遊行藏鎅刀捱告 大專生獲撤控得訟費

事主批濫捕 「藍絲就視而不見」

獲撤控的大專生吳念聰（20歲）在散庭後稱，心理壓力減輕不少。他認為警員當日拘捕行動屬「濫捕」，因為他僅路過該處，搜出鎅刀就被捕。他稱，留意到1月8日有人在葵涌梨木樹邨持鏟刀清走連儂牆，「藍絲帶呢啲嘢，警察就視而不見……好似後生就係罪」。他說日後也會參與合法的遊行集會，希望香港人加油。

控方昨早表示，索取律政司意見後決定撤控，惟反對辯方訟費申請。控方稱，當日上水遊行獲發不反對通知書，被告在粉嶺站朝上水方向而行，見到警員就加快步伐，加上他穿黑褲黑鞋、攜手套等「示威者常見裝備」，自招嫌疑。

未證非法意圖 料難入罪撤控

辯方大律師黃纓淇反駁，被告當時急步走可能是趕時間，不代表形迹可疑，「點解（拘捕警員）直接諗到有攻擊性武器？」至於被告被搜出鎅刀，黃大狀稱「我個筆袋都有鎅刀，文具可以有好多用途」，加上被告在警誡下保持緘默，控方無法證明被告有非法意圖。

在署理主任裁判官蘇文隆的提問下，控方確認無證據顯示被告打算參與非法集結，蘇官遂下令辯方可獲賠2.7萬元訟費。據悉，涉案鎅刀款式普通，約有15厘米長。

【案件編號：FLCC88/20】

（反修例風暴）