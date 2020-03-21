跨部門演習炸彈襲擊 機械人水炮毁彈

模擬黑衣人放彈 有死有燒傷

反恐演習「奪峰」的第一部分，警方模擬蒙面黑衣男子到小巴站旁垃圾桶放置土製炸彈。該男子其後與同樣裝束的同黨會合，當發現有3名軍裝警員巡邏時，遙距引爆炸彈，現場傳出一聲巨響，垃圾桶隨即冒出白煙。小巴站旁的模擬排隊乘客有一人當場死亡，有人燒傷或骨折，另有一名警員受傷流血。衝鋒隊及消防隨即到場支援，協助傷者送院。

演習第二部分為模擬在落馬洲站離境大堂出現一個無人看管的可疑背囊。有兩名入境處職員發現該背囊，隨即匯報要求增援。分區警員到場後通知新界北總區，衝鋒隊到場要求在場旅客立即疏散，入境處及海關隨即疏散人群，港鐵亦發出廣播通知。爆炸品處理課人員到場使用拆彈機械人，用水炮摧毁炸彈，之後檢查發現背囊內的爆炸品有鐵釘，估計破壞威力可達50至100米範圍。

警籲慎防「本土恐怖主義」

跨部門反恐專責組高級警司朱文龍表示，近期發生多宗涉及爆炸品的案件，當中有人把遙控自製炸彈放置於人流眾多的地方，一旦爆炸可造成嚴重傷亡。他亦稱極端暴力分子的手法與其他國家常見的恐怖襲擊十分類似，大眾須警惕，慎防「本土恐怖主義」冒起。他提醒市民若發現有可疑物品，應即時遠離並報警。

朱亦稱，本港受恐怖襲擊的威脅仍維持「中度」，有可能受襲擊，但未有具體情報。被問若未有具體情報，為何警方聲稱有「本土恐怖主義」威脅，他稱最關鍵是預防工作，若警方及其他執法部門認為有威脅就不會怠慢，希望提醒公眾注意。

（反修例風暴）