【Emily】明報奪11新聞獎

佔領立會圖片贏冠軍

報業公會話，今年參賽報館有12間，收到590份參賽作品。要數去年嘅社會大事，莫過於持續半年嘅反逃犯條例修訂風波，喺相片獎項中，唔少得獎作品都涉及反修例示威，本報攝影記者賴俊傑就憑相片「是你教我和平遊行是沒用的」，奪得最佳圖片（新聞組）冠軍。

今屆「最佳新聞報道」5個得獎報道中，只有兩個同反修例風波有關，《明報》港聞版同事憑「反修例風波序幕：破紀錄遊行集會全紀錄」，奪得「最佳新聞報道」亞軍。而年尾總結半年風波嘅版面「半年遽變」，就贏得最佳新聞版面設計（單版組）亞軍。

反修例報道版面贏兩亞軍

Emily多個同事亦憑「招標賣樓成風系列」同「公院爆煲解構系列」，奪得「最佳新聞報道」季軍同優異獎。「港人參與攝黑洞 由石圍角圖書館 走向5500萬光年」報道，就獲得「最佳科學新聞報道」季軍。

去年明報記者日以繼夜喺前線採訪反修例示威同衝突，今年就換作走訪疫情，Emily同同事定會再接再厲，多謝讀者嘅鼓勵同支持！