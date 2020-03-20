一度流會即日重開 2158億臨時撥款未表決

臨時撥款為政府在4月1日至《財政預算案》獲通過期間的政府撥款，以支付政府開支，民主派朱凱廸批評，預算案為「擴充軍備」的預算，警隊開支、人手編制均大增，一旦通過臨時撥款，可賦予財政司長陳茂波權力，其間撥款予警察購買裝備，故提出中止待續，並要求點算人數，至流會時有31名議員在會議廳，民主派僅朱凱廸在席。

朱凱廸提中止待續 建制批阻民生

《議事規則》修訂後，立法會主席有權宣布隨時復會，梁君彥昨宣布即日復會。建制多次批評泛民點人數致流會，經民聯梁美芬批評「不惜犧牲公眾利益」、以「雕蟲小技」拖延撥款時間；民建聯周浩鼎強調，若4月前未能通過撥款，包括醫管局在內的所有政府部門都未能獲資源運作，批評民主派置民生於不顧。

民主派發言支持中止待續議案，人民力量陳志全批評，政府有責任主動釋除議員疑慮，包括通過臨時撥款後，警隊是否可獲全年撥款等；財經事務及庫務局長劉怡翔強調，臨時撥款議案十分重要，確保4月1日起政府繼續獲資源提供公共服務，若未獲通過會影響政府運作、影響市民，不符公眾利益。

麥美娟罵「契弟」惹質疑

辯論期間，工聯會麥美娟發言時以「契弟」形容民主派，稱「成班契弟做來做去都係嗰幾招」，包括點人數、製造流會。法律界郭榮鏗隨即質疑「契弟」是否議會語言，麥美娟說發言時先提「契哥」，再談「契弟」，自言是很多人的「契姊」。梁君彥則提醒議會言詞不應具侮辱，麥美娟否認是侮辱，稱是描述關係；若議員感到冒犯，應自行思考原因。