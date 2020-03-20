科大「地理圍欄技術」 監測檢疫者離家否

蒐Wi-Fi藍牙信號 測有否離開

科大計算機科學及工程學系兼創業中心主任陳雙幸領導的研究團隊開發「Signature Home」技術，可收集檢疫者身處地的Wi-Fi、藍牙、流動通訊網絡信號，群化成獨一無二、足以標籤該位置的「簽署認證」；透過機器學習和數據分析持續收集同一地方的一籃子信號後，能適應變化的家居環境，做到準確家居檢疫監控。

科大將技術特許使用權授予初創公司Compathnion（隨賞科技），由公司開發應用程式。技術獲政府採納，推出「居安抗疫」手機應用程式，上周六（14日）起獲公眾應用。陳雙幸稱，在關鍵、充滿挑戰的時刻，將本港研發的技術回饋社會，非常有成就感。而他之前發明的另一種室內定位技術，已廣泛應用到大灣區大型購物中心及醫院。

明報記者