大眾書局結業 消委接兩投訴

涉書券兌換 大眾：稍後公布安排

在港開業逾40年的大眾書局旗下書店全線結業，未來集中資源在教育出版、電子教學和教育服務。大眾控股表示，受影響員工將按勞工法例遣散，並已讓員工申請其他職位，個別員工已陸續收到聘書；受影響書券持有人及會員事宜，稍後會公布相關安排。入職數年的J小姐昨出席資方舉行的會議後表示，沒想過全線倒閉，感到十分突然，她擔心現時市道低迷難再覓工作。

作家恐拖酬 員工憂難就職

本地作家天航與太太合撰的新書《親愛的小雨果》上月出版，原計劃全數收益捐給兒童危重病基金，該書一度登上大眾書局暢銷書榜第3位。他接受本報查詢稱，不清楚該書在大眾發售的數量，已透過發行商與大眾聯絡，但能否收回賣書所得收入仍是未知數，「對我的影響不算大，但（如未能捐款）覺得很可惜」。

消委會發言人表示，暫接獲兩宗與大眾結業相關的投訴，最高金額約為500元，主要涉及書券兌換。該會關注經濟環境轉差、商戶倒閉的情况，提醒市民大額預繳消費前三思。勞工處表示關注事件，並已提醒有關公司須按《僱傭條例》及合約條款向員工補償。

另外，商務印書館日前在網上公布，由於租約期滿，屯門良景店和佐敦圖書廣場分別在下月中至月底結業，其中佐敦圖書廣場已開業24年。本報向商務查詢會否再關閉其他門市，截稿前未獲回覆。