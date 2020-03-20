德瑞國際學校發言人回覆本報查詢時確認事件，並稱會依隨教育局要求及本港法例。教育局重申，學校營運必須符合相關條例、規例及指引，當局若發現任何違規情况，會嚴正跟進，局方亦知悉持份者及相關機構關注，會與學校保持聯絡，按需要提供專業意見及支援，以確保學校運作正常。

根據校方前年6月回覆教育局的信件，當時仍強調商業學院跟隨德國的規例及德國雙軌制職業教育課程，為中學教育一部分。不過，教育局經調查後，今年3月9日致函校方稱，部分完成該校職業訓練的學生能直接就讀愛爾蘭國立大學、英國諾桑比亞大學等學士課程的高年級，而德瑞亦積極尋求相關的大學銜接安排。

教局：有畢業生銜接大學 屬專上課程

局方提到，2018及19年有3名該校的商業學院畢業生獲大學取錄入讀學士的高年級課程，認為該校商業學院及職業訓練課程為專上課程，惟該校未獲批開辦專上課程，故要求該校停止營運商業學院提供的職業教育課程。局方稱會酌情處理本學年學生，強調下學年開始將不會批准有關課程收取學費及繼續於薄扶林校舍營運。

為有關課程簽署證書的德國工商會稱，已即時聯同德國駐港總領事館與教育局見面澄清，盼盡快解決事件。