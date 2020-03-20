被揭無填記事冊降職 警長覆核敗訴

申請人質疑處分不合比例

申請人為黃俊威，答辯人為警務處長。申請方早前在庭上稱，記事冊的橫線間共有7次留白，惟只涉及下班等時間紀錄，與處理疑犯等程序無關，質疑警方以「違反誠信」為由，向申請人作出不合比例的處分。

法官陳嘉信在判辭指，誠信不僅指不誠實行為，並引述案例稱，警務人員的誠信與自律、自制和責任感等特質有關。作為委以執法權力的警務人員，申請人須保持高度紀律和誠信。《警察通例》和《警務手冊》已規定，無論警員記事冊會否交由上司或下屬檢閱，警員均須正確地在記事冊上詳細記錄，做法與申請人，以至司法公義的利益均有關連。

官：誠信屬警員首要條件

陳官指出，申請人當時駐守油尖區特別職務隊，屬8名前線警員的上司，需向下屬做好榜樣，隊伍平常亦須以便衣形式進行秘密監察和特別偵查行動，以打擊賣淫活動，不時面對引誘和惡意指控，故正確填寫記事冊尤其重要，形容申請人加入警隊多年，理應知道正確填寫記事冊的重要，是次不當行為非常嚴重。

【案件編號：HCAL2987/18】