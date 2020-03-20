時代廣場入稟勝訴 露天廣場禁街頭表演

原告為時代廣場，為涉案露天廣場的業主；被告依次為音樂人李冠傑，以及其他不合法佔用或阻礙時代廣場露天廣場作街頭表演的人。高院亦下令，李冠傑無按法庭命令呈交抗辯，須向原告支付訟費。

高院判辭指出，原告於去年11月申請執行裁決的傳票，要求法庭聲明街頭表演不屬於公契所指的「靜態康樂」，以及頒下禁制令，禁止佔用、阻礙涉案露天廣場做街頭表演，和干擾原告員工執行命令。法官表示，公契只容許該處用作「行人通道或靜態康樂」，兩被告行為已視為侵權行為，故決定頒下永久禁制令，但認為永久禁制令已有足夠阻嚇力，毋須再聲明。

表演者須付訟費：無可奈何

現仍有做街頭表演的李冠傑接受本報查詢時表示，這是可預見的結果，對判決感到「無可奈何」，又透露他曾申請法援，但法援署以案件是「不能爭辯的」為由拒絕其申請，令他最後放棄冒險以大量金錢聘請律師辯護，感慨在有理據、希望爭取公義之時，制度上卻無法迎合所有人。

大律師陸偉雄指出，案件有參考價值，但法律上對其他地方的表演不具約束力，反而街頭表演的聲浪、時間、人流及地點才是主宰因素，例如此案與屯門公園「大媽」賣藝會有不同，期望政府能就街頭表演制定政策。

【案件編號：HCA2244/18】