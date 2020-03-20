獄中工作無休無補水 稱遭偽造放假紀錄 釋囚覆核 質疑懲教署毁證據

懲教署：不評論個別個案

懲教署不評論個別個案。署方稱，任何在囚人士或刑釋人士向署方索取資料，會根據相關機制作適當跟進及回應。

索手寫休息簿紀錄

署方回覆：沒持有資料

陳先生接受訪問時表示，去年6月12日向處方索取「所員休息簿」，以查看2017年5月7日至9月15日，即服刑時當廚工時的放假紀錄。他說，該簿由廚房導師以黑色原子筆手寫；署方去年7月15日回覆，只發出一疊電腦打印的「廚房所員放假紀錄」，與他所認知的休息簿不脗合。去年8月15日陳先生再追問，署方9月12日回覆稱，「白沙灣懲教所並沒有持有」他要求索取的資料。

及後，陳先生再向署方索取所有曾作供的職員供辭，比對後發現，有25人均稱白沙灣懲教所廚房內有該員工休息簿存在。陳質疑署方或已銷毁證據或包庇下屬。他本周一入稟高等法院申請司法覆核，盼推翻署方的說法。他慨嘆，3年來跟進投訴的過程繁瑣，難以想像其他在囚者如何向懲教署申訴。

協助陳先生的立法會議員邵家臻表示，此案牽涉有人偽造文件，甚至或有人銷毁文件。他批評懲教署處理投訴的機制均為自己人查自己人，「千瘡百孔」，又涉包庇下屬，拖延時間，往往令投訴個案石沉大海。

明報記者 何郁慧