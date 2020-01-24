去年檢8009張偽鈔 升170% 騙便利店的士趨升 警籲收錢小心分辨

警方去年一共檢獲8009張偽鈔，較前年增加5043張，增幅達170%，其中1000元及500元偽鈔數量均上升（見表）。警方去年檢獲5785張千元偽鈔，升幅達10倍。警方解釋，升幅由於去年11月在一無牌找換店檢獲5006張千元「練功券」偽鈔，拘捕2人。

今年首季檢3385張

找換店練功券展「財力」誘存錢

今年首3個月，警方已檢獲3385張偽鈔。今年1月，警方在旺角及深水埗兩間無牌找換店檢獲約3000張千元偽鈔，部分有「練功券」字樣，拘捕兩人，詐騙集團以偽鈔展示「財力」博取信任，誘騙受害人將款項存入戶口，警方經調查相信未有偽鈔流入市面。

趁車內昏暗 付車資混入偽鈔

另外，本月初警方在屯門破獲一個偽鈔集團，拘捕10人，檢獲300多張總面值約30萬偽鈔。

警方發現，過去半年針對便利店、快餐店及的士的偽鈔使用情况有上升趨勢，騙徒大多使用500元或100元偽鈔，趁繁忙時間到便利店或快餐店光顧，乘職員收錢倉卒使用偽鈔；部分人亦會選擇搭的士，利用的士內昏暗環境或趁晚上，以偽鈔支付車資，有人亦會將偽鈔混入真鈔使用。

商業罪案調查科專家及支援組總督察鄧舜仁指出，檢獲的偽鈔均是練功券或噴墨打印的低質素偽鈔。他續說，市民不難辨認偽鈔，因真鈔具有多重防偽特徵，包括凹凸手感、印有開窗式金屬線、高透光水印及右上角的動感光亮圖案等，市民只要多加小心、花少許時間便能分辨。

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