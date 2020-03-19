【Emily】細仔確診 麥業成隔離無有怕

麥sir話，細仔之前拎獎學金去丹麥實習半年，佢上月29日同太太、大仔飛過去，一家四口喺巴黎同巴塞隆拿玩，本月10號返港，細仔就前日（17日）返港。

偕家人歐遊 返港曾赴區會

佢話返嚟後去過元朗區議會「交通及運輸委員會」同「文、藝、康、體、福利、教育及治安委員會」，地方會消毒，之後嘅會議都會押後一星期。元朗民政事務處話，已安排清潔公司即時消毒會議室及議員休息室，呼籲議員如有與緊密接觸者聯絡，要更注意個人及環境衛生。

葉太私事去珠海 返港隔離

新民黨主席葉劉淑儀前日下晝仲同傳媒茶敘，並回應黨友容海恩退出初選機制一事，原來佢同日就因急事去咗珠海，返港後都簽署強制檢疫令，噚日開始在家隔離14日，直至4月1日先返辦公室工作及出席活動。佢話已知會立法會同行政會議，其間在家處理公務，如常工作。

葉太向Emily表示，雖然唔認為自己有受感染，但都要遵政府措施，家居檢疫期間要按政府指令，每日量兩次體溫、有徵狀要即刻通報衛生署。好多人關心葉太點解突然去珠海，佢就話係私人事，不便透露。