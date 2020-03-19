8棕地研建公營屋2萬伙 尹兆堅：嚴重低估潛力

檢視160公頃棕地 發展36公頃

政府去年《施政報告》提到分階段檢視較近新市鎮及公路、面積較大的450公頃棕地的發展潛力。發展局在立法會文件稱，規劃署已完成檢視首階段160公頃棕地，認為有37公頃棕地存在發展限制；54公頃棕地非常分散；另25公頃棕地已規劃發展及需保留8公頃棕地作業，餘下36公頃棕地有潛力發展，涉及8組，目前約有230個作業場地，當中元朗區佔5組，位於屏山北、十八鄉、大旗嶺、沙埔、屏山南；屯門區佔2組，位於泥圍及藍地北；以及大埔區的泰亨。

規劃署稱，有關棕地連同周邊土地合併發展，整體可供發展土地面積63公頃，每組面積由2至18公頃不等，以位於屏山北及沙埔的面積最大，分別為18及17公頃，估計8個選址可提供約2萬個單位。

盼6年後變熟地 10年內落成

發展局表示，將於第二季起就每幅棕地展開工程研究，料明年下半年完成，期望約6年後將「生地」變成「熟地」交予房署建屋，並爭取單位10年內落成。

範圍內私人地 禁公私營合作發展

發展局表明，8個選址將由政府主導發展，日後或無可避免涉及遷拆；選址內的私人土地，將不符合參與土地共享先導計劃，地政總署亦暫不處理有關私人土地業主提出包括換地的契約修訂申請。據當局資料，該63公頃土地中，約51公頃為私人土地，佔整體81%，餘下12公頃為官地。

民主黨尹兆堅對今次報告表示失望，形容是「潑冷水」，稱只有36公頃可作公營房屋發展，比例極低，且需時10年或以上才有單位供應，並僅得2萬伙，「連長遠房屋策訂下一年公營房屋需求都滿足不到」，難以令人接受，批評政府取態保守，嚴重低估棕地發展潛力，要求當局公布更多棕地資料，並設研究小組跟進棕地規劃及發展。

建測規園界立法會議員謝偉銓稱，該等棕地有八成多屬私人土地，參考橫洲第二三期公營房屋發展的時間表，預料需長時間才完成收購業權、遷置賠償等事宜，促政府加快進度，先發展私人業權較少的棕地。團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺稱，該8組棕地需通過改劃或增加密度才能發展公營房屋，最大障礙是交通及基建配套不足，建議政府落實以「基建先行」規劃模式開發土地。