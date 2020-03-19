大眾書局全線結業 員工傍晚突接大信封

開業逾40年 大眾：零售業持續惡化

有大眾書局員工透露，昨傍晚突收到公司通知，結束全線門市業務，但仍保留出版社業務。該員工指出，估計受影響員工逾百人，公司安排今日在一酒店交代解僱賠償安排。該員工指出，自去年反修例運動開始，經濟市道差，加上今年疫情影響，公司生意大減。該員工又說，收到通知時感到突然和無奈，又說公司有多年歷史，「無諗過話無就無」。本報昨晚到大眾書局位於旺角始創中心及MOKO的分店，發現書店未到原定的8時關門時間已拉閘。大眾書局的facebook專頁已刪除，網頁則顯示網站正維修。

大眾控股表示，受零售巿道持續低迷影響，旗下的香港16間書店今起全線結業，受影響員工將根據香港勞工法例遣散。集團發言人稱，結業是一個非常艱難的決定，最近12個月零售業持續惡化，收入嚴重萎縮，但租金及其他成本仍然高昂，在嚴峻及不明朗的經營環境下，不得已忍痛結業。發言人稱，未來將會把資源集中在教育出版、電子教學和教育服務上，並感激巿民及員工多年來的支持和愛護。

大眾書局早前遭業主入稟高等法院，追討黃埔花園分店自今年2月起拖欠的租金、服務費及推廣費等款項逾52萬元，並要求大眾書局交還舖位。大眾書局母公司大眾控股有限公司網頁顯示，集團1924年成立，總部設於新加坡，於馬來西亞、台灣、內地、英國及加拿大均有業務。