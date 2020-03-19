踢保後被捕 消防員學生控非法集結

兩名被告依次為報稱學生林展陶（16歲） 及消防員陳瑞文（49歲），同被控一項非法集結罪名，指稱兩人在去年11月10日於旺角彌敦道及山東街的地方參與非法集結。

據悉，案發時有示威者用磚頭、垃圾桶等堵路，警員出動驅散。首被告和警員追截期間被制服，次被告則在警方拉起封鎖線後，涉用腳踢磚堵路，首、次被告分別在今年2月及去年11月「踢保」，獲無條件釋放，警方前日（17日）上門拘捕二人。

保釋須宵禁 合併案件亦涉消防

兩人暫毋須就控罪答辯，各獲准以5000元現金保釋外出，須守宵禁令、每周到警署報到3次，並禁足旺角西洋菜南街、豉油街、砵蘭街及奶路臣街，乘搭交通工具經過則不在此限。

翻查資料，控方打算合併的案件，亦涉及一名消防員方志雄（33歲），他被指與報稱銀行職員的趙皓雋（25歲）涉於同日在旺角山東街近西洋菜南街交界，襲警、拒捕及管有4支汽油彈等攻擊性武器。

消防處表示，截至本月18日，共有3名消防處員工因反修例示威事件被檢控，現已被停職。消防處重申，非常重視屬員的紀律和操守，對每宗涉嫌違法及違紀個案均會按既定程序嚴肅跟進處理。

【案件編號：KCCC429/20】

（反修例風暴）