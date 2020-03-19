爆炸品案 稱遭警打斷腿被告撐杖上庭

警誡下招認 辯方爭議口供自願性

第四被告、程式設計師張家俊（29歲）的律師昨早表示，他腿部骨折，仍要留醫。至昨午4時，法庭職員稱被告已出院，可以上庭。辯方透露，被告被捕時遭兩名警員毆打，導致腿部骨折、不良於行。雖然他在警誡下有招認，但辯方表明會爭議口供的自願性。

據了解，6名被告涉嫌策劃3宗爆炸品案，包括1月27日明愛醫院男廁爆炸、1月28日深圳灣口岸垃圾桶檢獲遙控爆炸裝置，及2月7日羅湖站列車座椅下發現兩個炸彈。有閉路電視拍到，第四被告在明愛炸彈案前，出入藏有化學品的涉案單位。

根據Telegram對話紀錄，被告曾向他人轉發明愛炸彈案的新聞，提及「警告用」字眼；亦有人曾問被告「深圳灣係你？定係香港人終於醒？」，被告回覆說「Yup（是）」。警方在被告的手機檢取到和炸彈外形相似的照片，被告家中則被搜出疑似能引爆炸彈的電路板。

辯方：未聞改控反恐例

警務處長鄧炳強早前接受本報專訪稱，正與律政司研究，對本案疑犯改控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》。辯方昨在庭外表示，暫未獲告知會修改控罪。

【案件編號：ESCC309/20】

（反修例風暴）