官引第三方披露令案例 稱證據有力

法官周家明引述案例稱，當不知情的第三方捲入或牽涉其他人的「侵權或非法活動（tortious or wrongful activities）」，法庭可下令他有責任向受害者提供完整資訊。周官形容「第三方披露令」並不常見，法庭考慮時必須平衡不知情的第三方，以及遭受指控一方的利益。

根據案例，法庭頒發有關命令前，亦需要考慮證據是否有強而有力，足以證明「嚴重侵權或非法活動」曾經發生；會否為原告帶來重大和殷實的利益；披露令的內容會否過分廣泛。另外披露令的目的在於實踐公義，同時亦要顧及靈活性，以及行使酌情權的需要。

周官：倘指控屬實 等同出現非法活動

就本案而言，法官周家明認為，雖然目前只有梁的一面之詞，但相關證據強而有力，港鐵亦沒提出爭議。假如梁耀霆的指控屬實，便等同當晚出現「嚴重侵權或非法活動」。梁取得相關閉路電視片段後，將有助他整合直接證據，同時辨認出個別警務人員。

（反修例風暴）