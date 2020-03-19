官令港鐵周內交出8．31片 教大生入稟勝訴 限用向警索償禁公開

原告梁耀霆在庭外表示，得悉裁決後「輕鬆好多」，形容今次只屬「小勝」，希望香港人繼續堅持，並會與律師團隊仔細研究，以向警方索償。港鐵回應稱尊重法庭裁決，目前正研究命令內容，以作出適當的安排和跟進。

原告當晚聽從疏散遭警毆 擬索償

高院判辭透露，原告當晚原計劃乘坐港鐵到太子站會合朋友，到站後聽到緊急疏散廣播，他遂乘搭扶手電梯，惟遭防暴和速龍警員上下包抄，原告其間遭警員毆打和非法拘禁，之後雙手被索帶反扣背後，被押往荔枝角站，至9月2日獲警方無條件釋放。原告計劃向警方提民事索償，要求港鐵提供相關閉路電視影片。

港鐵一方反對 稱屬旁觀者

官反駁派車接被捕人 已捲入事件

代表港鐵的資深大律師余若海提出4項反對理由：1.港鐵只屬旁觀者（mere witness），不算捲入或促進原告指稱的違法行為；2.警方已取得相關片段，原告可直接控告警方，繼而要求對方提供片段，形容港鐵非相關片段「唯一切實可行的來源」，法庭不應在本案運用酌情權；3.閉路電視無拍到涉案扶手電梯情况；4.原告要求的範圍太闊。

法官周家明在判辭反駁，事發地點和涉案電梯由港鐵管有和管理，證據亦顯示港鐵當晚曾就乘客糾紛一事報警求助，警方似乎因而到場展開行動。港鐵事後亦安排列車，將太子站被捕者載至荔枝角站。周官稱，雖沒合理基礎顯示港鐵應為事件負責，但港鐵當時已捲入或促進違法行為，遠超旁觀者的角色。

周官又提及，警方早前獲法庭手令，檢取太子站當晚10時15分至11時59分的片段，原告曾於去年12月已向警方要求索取片段，遭警方以原告可向港鐵索取片段為由拒絕，港鐵則在本案要求原告向警方索取片段。即使原告向警方興訟，警方亦不會願意向原告公開片段。

周官又稱，原告的指控範圍不止局限涉案的扶手電梯，還有他被非法禁錮的指控，加上他有意要求警方作懲罰性賠償，故案發時周遭的情况包括乘客的作為、警方的表現等，均須交由法庭審視，故批准原告申請，並頒令港鐵須向原告交出涉去年8月31日太子站晚上10時40分至翌日凌晨1時半，以及荔枝角站去年9月1日凌晨1時25分至2時的閉路電視影片，並同時下令除非獲法庭許可，相關片段只可用於向警方興訟，原告不得複製或披露片段。

【案件編號：HCMP1441/19】

明報記者

（反修例風暴）