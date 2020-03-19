泛民料美對港報告措辭更硬 劉兆佳：中方不會讓步

田飛龍：港府有義務配合

至於外交部可否禁止海外媒體記者赴港澳工作，全國港澳研究會理事田飛龍向本報稱，中方對美國行為作反制、將上述美國駐華記者「參照」外交人員管理，此為「外交治權」範疇，一國兩制框架下由中央行使，不論香港或澳門政府都有配合與執行的義務。田飛龍認為特區政府執行上可視乎情况和需求調整，舉例當事人可用遊客等身分過境，但需將「不得從事新聞採編工作」作為入境條件。

早前訪美的公民黨譚文豪相信事件對《香港人權民主法》報告定有負面影響，因去年《香港政策法》報告出爐時，尚未發生反修例風波，但報告已明言香港高度自治倒退，料今年報告會更差。他稱《金融時報》前亞洲新聞主編馬凱事件時，特區政府都稱是內部理由，但今次中央定性傳媒機構為外國使團，美國會更明白一國兩制遭扭曲。

毛孟靜料美方不希望鬧太大

曾任職記者的議會陣線毛孟靜分析，外交部並非禁止相關傳媒所有人在港工作，而是禁止特定人士，料美方不會希望事件鬧太大，令北京「玻璃心」憤怒、甚至進一步驅逐駐京、駐港所有記者。她料美方對港報告措辭或較嚴厲，但估計亦是點到即止，以免愈幫愈忙。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀相信措施並非香港採取，按道理不會影響香港，「（美方）如制裁，制裁哪個官員，都輪不到香港，難道制裁中國外交部長？」

劉兆佳說，中方行動表明不會忌憚美方施加制裁，而會強硬應對美國行動，不會讓步，「向反對派傳遞信息，勿以為美國做靠山，中國就會忍讓、退讓，中國對美國制裁香港已有最壞打算」。他形容中國此舉是測試美方有多大決心在中國問題上「對着幹」，如美國無意，「反對派」便不能以美國為靠山；如美國制裁，中方可乘勢反擊，進一步壓縮美國在港勢力。

明報記者