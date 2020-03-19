外媒需工作簽證 港府曾拒馬凱續簽

本報昨向入境處查詢會否因應外交部的新政策，拒絕批出外籍記者的工作簽證，或者不再為外籍記者的工作簽證續期，以及現時在港工作的《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》美籍記者，是否需交還工作簽證並離開香港，處方在截稿前未有回應。

前年曾有在港工作的外國記者被拒絕續發工作簽證。在2018年，身兼外國記者會第一副主席的《金融時報》亞洲新聞主編馬凱（Victor Mallet）主持香港民族黨（已被取締）召集人陳浩天講座後，被港府拒絕續發工作簽證，不久再拒絕他以遊客身分入境。政府當時稱事件跟言論自由無關。

立法會議員梁繼昌在馬凱事件後，曾向保安局長李家超查詢本港工作簽證的審批準則，政府當時回覆稱，外地人欲來港工作，可分別透過「一般就業政策」或「輸入內地人才計劃」申請簽證來港，如申請符合下列準則，可獲考慮批准，包括「沒有保安理由拒絕申請，而申請人亦沒有任何已知的嚴重犯罪記錄」、「申請人具有良好教育背景」、「確實有該職位空缺」、「申請人須已確實獲得聘用，而從事的工作須與其學歴或工作經驗有關，並且不能輕易覓得本地人擔任」，以及「薪酬福利須與當時本港專才的市場薪酬福利大致相同」。