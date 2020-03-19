3報聲明：疫情中打壓不合時宜

記者得知被驅逐 「心情複雜」

本報記者昨前往位於北京三里屯SOHO的《紐約時報》辦公室，一名中國僱員表示報社已獲知中方決定，但不方便透露具體要離開的記者人數。該報美籍記者Amy Qin在社交媒體上透露自己在被驅逐之列，形容心情複雜，此前她曾赴武漢採訪新冠肺炎。《華爾街日報》和《華盛頓郵報》的北京辦公地點則因疫情影響，不准外人出入。

稱疫情下需要中國獨立透明信息

《紐約時報》執行主編巴奎（Dean Baquet）、《華爾街日報》總編輯默里（Matt Murray）、《華盛頓郵報》執行主編輯巴倫（Marty Baron）昨日分別發表聲明，譴責中國打壓新聞自由。3人均提到，在疫情引起的空前全球危機中，中國這一做法不合時宜，且不負責任，因為全球共同抗疫，需要來自中國的獨立、透明、可信賴的信息。巴奎呼籲中美兩國應迅速行動，解決這次爭端。

駐華外國記者協會（FCCC）亦發聲明批評中方做法，「世界上的兩大經濟體利用記者作為外交籌碼，沒人是贏家」，又稱這會令3家機構的至少13名記者被逐，或將有更多人受影響。

蓬佩奧促華重新考慮

耿爽：美媒有投訴找美國

美國國務卿蓬佩奧昨稱對中方做法感到遺憾，希望北京重新考慮。對於中方指此舉是為反制美國早前限制中國5官媒駐美人數，蓬佩奧表示雙方做法不能相提並論，此前美國針對的是中方「宣傳機構」。

中國外交部發言人耿爽回應時重申，中方是被迫作出必要反制，造成當前的局面，起因和責任都不在中方，「如果哪家美國媒體有意見，他們可以去向美國政府提出」。