逐美記者牽連港澳 FCC促釐清 被質疑損兩制 中方：屬外交事務

特區政府發言人昨晚發稿回應傳媒查詢，稱香港享有新聞自由，港府亦一直對各國媒體和記者在港從事採訪工作提供便利，這政策符合《基本法》和「一國兩制」方針。發言人稱，就每宗入境香港個案而言，入境處會因應個案情况，按香港法律及入境政策處理。港府新聞稿無提及會否按外交部要求，禁止上述機構在京記者來港。

記協料暫未影響駐港外媒記者

外國記者會（FCC）昨發聲明，敦促港府盡快釐清事件，確保外國記者能繼續在港工作。記協主席楊健興說，據他了解，相關傳媒機構的駐港外國記者暫未受影響，但他憂慮在港工作的外媒記者，日後申辦或續領工作簽證時，或會受影響。記協亦要求特區政府澄清，該批即將被逐的駐華記者，日後如何向入境處申請工作簽證、是否可來港工作，以及該3家美國駐華傳媒機構駐港外國記者，又會否被禁止在港採訪。記協稱，中國外交部絕不能干預香港內部事務，包括禁止外媒記者在港工作，有關決定將嚴重衝擊港人治港、高度自治的承諾，動搖一國兩制的根本。

中方消息人士稱，今次措施是中方迫不得已的行動，目的是反制美方針對中國媒體的行動，強調與新聞自由無關，除了那些本來在內地註冊、來到香港的美國記者外，措施並不影響目前駐港的西方傳媒人。

外交部：被迫反制 非中方責任

干預港事務指控荒唐

外交部駐港公署發言人反駁外國記者會，稱外交部宣布的措施「完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構，被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛，起因和責任不在中方」。發言人強調，中央政府依據一國兩制和基本法享有的外交事權，做法合法合理合情，「所謂『中國政府干預香港事務』的指責荒唐透頂」。

基本法第13條規定中央政府負責管理與香港有關的外交事務，但條文未有明確指出「外交事務」的具體內容。出入境管制一直屬香港在「一國兩制」之下的自治範圍，基本法第154條明確指出，「對世界各國或各地區人士的入境、逗留和離境，香港特別行政區政府可實施出入境管制」。

毛孟靜：將香港納入報復行動

馬逢國：美干預新聞自由在先

立法會議員毛孟靜稱，一國兩制下，出入境事宜是香港事務，惟北京卻不避嫌下令，是宣布一國兩制已死，又批評北京此舉殃及池魚，將香港納入其報復行動，「告訴全世界，北京對港不再在乎」。公民黨黨魁楊岳橋質疑北京的做法超越一國兩制底線。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀稱，措施是對美國驅逐中國記者的反制行動，「作為外交政策，中央負責外交，當然有權這樣做」。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國亦稱，美國先限制中國記者，「這是赤裸裸的干預新聞自由，這是因」。

熟悉入境政策的消息人士稱，部分於外媒工作的外籍記者已留港滿7年，屬永久居民，「無得逼他們走」，而部分已有簽證者，法例列明只有特首才有權縮短其留港期限，否則無法以此趕離記者。然而，若中央政府列明有關命令是「外交決定」，即香港入境處「一定要執行」，可由外交部給予入境處有關新聞工作者名單，再由處方循其逗留期限入手。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676