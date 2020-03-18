【Emily】批新民黨為無經驗者度身訂做 容海恩因某人退初選

李梓敬感愕然：仲爭緊提名

李梓敬就話佢對容海恩退出初選都好愕然，又話自己其實仲爭取緊提名參選；覺得新民黨初選機制公平先至參加。

容：李無新東經驗 一出嚟負2萬票

容海恩批評，李梓敬過去幾年同新東樁腳無合作，亦無喺該區做地區工作，認為自己嘅地區經驗較優勝。咁點解要退選讓路？佢話呢排「發生咗啲事」，令佢睇到好多唔合理嘅地方，即使佢施展渾身解數都無用。至於會唔會自己參加9月立法會選舉，佢話未有決定，唔排除任何可能。

容話要顧全大局，關乎新民黨同建制派可唔可以保住呢席，形容李「一出嚟負2萬票」，因為自由黨唔會「過票」畀新民黨，「新民黨點解要拎住呢個人？」至於中聯辦有無「插手」事件，佢話就初選同佢接觸嘅只有黨內人。

葉太隔空回應稱，對容海恩退選事前唔知情，又話容海恩呢排仲落力搵提名「唔需要咁悲觀」。有傳言話搞初選係想逼走容，葉太話絕對無，希望對方可以留喺新民黨。咁係咪容海恩怕輸？葉太比喻，4年後佢唔選港島，盛傳係佢接班人嘅陳家珮都要經過遴選。容海恩話唔會為無新東服務經驗嘅人抬轎，葉太就認為建制派要團結，唔希望黨員有「唔係自己就不幫人」嘅想法。

葉劉：吸納多啲人才有咩問題？

至於李梓敬係咪適合出戰新東人選，葉太話李梓敬同容海恩一樣，有新東參選經驗，透露李知道新民黨有初選後有搵佢傾偈，形容佢係好有決心從政、參選嘅人。被問會唔會擔心李梓敬投機、唔忠誠，葉太話呢個風險都要冒，用過去同前黨友田北辰合作嘅經驗嚟講，「冇可能綁人一世」。