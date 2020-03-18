劫3表行75萬名表 欠債青年囚10年

認罪的被告蔡萬均（27歲)，報稱採購代理。辯方求請時稱，被告在單親家庭長大，曾是見習地產代理，並售出一個價值2000萬元的單位，因與朋友投資失利，欠下100萬元債，在經濟困難及貪念下才犯案。

稱與朋友投資失利 欠債百萬

法官張慧玲判刑時表示，雖然被告搶劫時是用氣槍，沒傷害人，但不論真槍或假仿製槍，均對公共安全構成危險，參考案例須加刑，考慮被告認罪，決定判監10年。張官寄語被告已是成人，須為所做的事負責。

根據案情，2018年8月7日，被告喬裝顧客進入元朗一間珠寶金行，欺騙店員將一隻價值84,466元的勞力士手表拿出，把表戴在手上逃去。7日後，即同月14日，被告以同樣手法在上水一間表行偷走價值65,000元的勞力士表。

同年9月30日，被告到尖沙嘴The ONE商場一間表行，以氣槍指嚇店員，劫走3隻總值599,800元的歐米茄表後，乘的士到中港城碼頭，在廁所更換外套和衣服及棄置氣槍，購買往澳門船票出境，過程被閉路電視拍下。

被告於內地被捕，公安將他連同3隻歐米茄手表移交港警。被告警誡下招認另外兩表已於內地抵押。

【案件編號：HCCC339/19】