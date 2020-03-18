稱政策增剝削風險 菲傭上訴爭外宿權

假日或被要求完成家務才可外出

代表上訴人Lubiano Nancy Almorin的資深大律師石永泰表示，外傭受《僱傭條例》保障，享有休息日的權利，惟須與僱主同住的規定，增加外傭受剝削的風險，例如要求外傭周日完成部分家務才可外出休假，形容情况導致外傭受《基本法》第39條保障的權利受損。

石永泰引述人權組織Justice Centre於2016年3月出版的報告，稱逾60%受訪外傭認為，當僱主要求她們於休息日工作時，她們無法拒絕；7.7%受訪外傭稱晚上會定時遭僱主叫醒要求工作。石形容外傭議價能力低，只能接受僱主的不當要求，建議如僱傭雙方已達成批准外傭外出居住的協議，便毋須受法例規管。

上訴庭法官問，如外傭獲准連續休假3天，休假期間是否仍應返回僱主家中。石永泰認為，根據勞工處的解釋，外傭受僱的整個時期均須居於僱主家中。代表政府的資深大律師余若海表示，「居住」（reside）與「留宿」（stay）概念不同，如外傭選擇休息日往澳門旅遊，或到朋友家暫住，不屬「居住」，不受法例規管。案件今續。

【案件編號：CACV112/18】