稱可助親友來港打工 中介騙8菲傭18萬

海關不良營商手法調查課監督葉冬菁表示，詐騙集團利用WhatsApp及facebook Messenger等社交軟件，以及外傭的人際網絡，向來港工作不足兩年的菲傭宣傳，自稱持牌職業中介公司，可協助菲傭家人赴港澳工作，每宗基本中介費1.2萬，赴澳申請則索價2.4萬至2.6萬。

稱可助申請人取居留權

該集團向受害人聲稱有大量薪金優厚、先到先得的工作供其家屬申請，如侍應、園藝工等，月薪可達7000至1.3萬元，及保證有加班津貼。騙徒更聲稱可協助申請人取得永久居留權，受害人為求家庭團聚，往往先預繳半數中介費作訂金。

葉稱騙徒為令騙局更逼真，收訂金後會寄合約及職位申請表予受害人家屬，又安排他們到當地指定診所體檢，當他們提交上述文件及完成體檢後，騙徒便會失去聯絡，辦公室亦人去樓空。8名受騙菲傭中，損失最多一宗涉款2.4萬元，相當於其5個月薪金，另有受害人丈夫已於菲律賓辭工，被騙後家庭經濟陷困境。

無牌公司兩人被捕

海關調查後發現兩間涉案中介公司並未持職業介紹所牌照，亦從未向部門提交申請，他們向受害人家屬提供的合約及職位申請表是外傭標準合約及標準聘請外傭申請表，以涉嫌違反《商品說明條例》，拘捕持工作簽證的42歲女銷售員及54歲本地女主腦，不排除案件涉及更多受害人。