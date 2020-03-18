德瑞學校大會表決修章 百家長出席 今公布結果

有家長批評不應疫情下急於召開

德瑞國際學校去年校董會選舉中，有最少3人在疑違反章程列明的德語要求下獲准參選並當選，觸發瑞士駐校代表不滿，並向辦學團體提出5項要求。本報獲得校方去年12月向家長發出的信件，原來該校當時已召開一次特別會員大會，表決內容之一正是修改章程，刪去「只有可以流利德語作書面及口頭交流的會員，始能參與校董會選舉」的條文，以及修訂會員資格、董事會任期等。德國方面當時同意有關修改，惟因贊成票數未達門檻而未能通過。

該信提到，瑞士政府於11月20日提出5項加強參與校政的要求，但已趕不及修改特別會員大會議程，故辦學團體表示將於下次周年會員大會再按瑞方的要求提出修改章程建議。辦學團體原訂3月初召開周年會員大會，後因疫情而延遲至昨晚舉行。

有與會的幼稚園家長昨稱，自學校停課後，曾欲與校方開會討論學費事宜，但校方以疫情為由拒絕，質疑現時卻召開會員大會。另有家長稱，特別會員大會毋須在指定時間內召開，不明有何急切於昨晚舉行。據家長透露，會上多名家長不滿辦學團體處理爭議的手法。就德國駐港總領使上周去信表明昨日表決的修改章程版本，並非兩國同意的版本，有家長批評校董會不尊重一直支持學校的兩國政府，亦無視人數較少的德語部學生權益；他亦不滿校董會將瑞士的5項要求同時表決，而非逐一表決，令家長難決定投票取向。