邱騰華：港台欣賞數字不能對冲投訴 工會批言論失公允冀正視民意

【明報專訊】港台《頭條新聞》因為播出諷刺警方執法的內容，遭警方投訴，連日來亦被建制派狙擊。商務及經濟發展局長邱騰華昨表示，港台作為公營廣播機構，需要接受通訊局制約，稱通訊局有責任和法定權力處理市民的投訴，亦會認真和按規則處理投訴。邱表示投訴結果並不在乎有幾多市民欣賞，即使節目有很多欣賞數字，「恐怕不能夠作為處理投訴的對冲」。香港電台節目製作人員工會回應說，冀局方正視民意，批邱的言論有失公允。
邱騰華表示，通訊局會秉公處理有關港台的投訴，若投訴成立，港台要更正和改善，並接受通訊局的提示；若投訴不成立，就是還港台一個公道。他又說，香港電台顧問委員會按照港台約章，可以就港台編輯方針、節目標準及質素提建議，港台必須參考及聆聽顧委會意見，若不接受要解釋。
工會批顧委會僭越 權限僅為「聽取報告」
香港電台節目製作人員工會回應說，港台以至通訊局一直有機制處理節目意見及投訴，而公眾觀感乃考慮標準之一，強調欣賞數字顯然是量度公眾觀感的重要參詳。工會稱，投訴結果尚未出台，邱騰華就「急於把話說死」，甚至發出「欣賞數字不能作為投訴的對冲」的信息，不但有失公允，更有「出口術宣示立場」之嫌。
工會也批評，港台顧問委員會一而再再而三越過約章所指「聽取報告」的界線，以纏擾手法，多次要求港台上報投訴細節，無視現行機制，實為僭越。工會期望局方正視民意，嚴防公營廣播機構被少數顧委會委員把持。