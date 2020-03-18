監警會報告視乎覆核判決 最快4月公開

監警會就去年6月9日起發生的大型公眾活動的首階段審視報告原定今年初公布，監警會1月以遭司法覆核為由，延遲公開。梁定邦昨說，監警會將視乎判決結果決定是否公開報告，若順利可在4月公布完整報告，包括由去年6月9日起至8月31日的6宗大事，連同新屋嶺拘留中心以及警員執勤時無展示編號的事件。他表示，如裁決監警會越權，則只可用報告的資料去處理逐個投訴個案。

運動至3月接2228指控 878個須匯報

對於報告無覆蓋去年9月後事件，如圍堵理工大學等，梁定邦說，報告會提到其他反修例相關事件，但不能深入；去年11月兩所大學的衝突事件，倘有投訴個案，監警會會處理。

有監警會成員稱，現時目標是4月公布報告，會視乎覆核裁決監警會是否越權，稱現時待各委員審批整份報告的內容，亦有委員就報告內提及事實的部分提出意見。 投訴警察課代表昨日於監警會會議中表示，今年首2個月共接獲198宗須匯報投訴，其中28宗涉及反修例事件；截至今年3月6日，共收到1678宗投訴，涉及2228宗指控，當中有878個指控為須匯報投訴，最多人投訴警員行為不當及疏忽職守等（見表）。監警會秘書長俞官興稱，投訴警察課至今完成139宗投訴，監警會提出62項質詢，包括要求投訴警察課交出電話錄音，證實撤回投訴者為自願。部分無法追查的案件，如沙田有住戶投訴催淚彈入屋等，或無法找回涉事警員的案件，或要考慮將投訴列作針對指揮官或整個警隊。警方稱截至今年2月20日，共7549人被捕，當中40.9%為學生，包括4名小學生，中學生被捕近月亦有上升趨勢。

（反修例風暴）