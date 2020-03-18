專欄：當立場等於真相／文：章濤

「病毒由美國傳入」一說並不新鮮，而令我困惑的亦不是官方取態，因言論一出，輿論既成，就算事後澄清，信者已信，所以我關注的，不是資訊本身、輿論如何被帶動，而是在網絡後真相年代，我們信的是什麼？

後真相年代，一旦你選擇了相信某個觀點，只要你願意花時間搜尋，網絡上就有數之不盡的「證據」，而當你將這些資訊消化後再發表看法，你的論點又會成為了下一個人的「證據」。互聯網容許民眾參與、上傳資訊和數據留存的特性，加上人人都能以接近零的成本儲存資訊的特性，令其成為了一個全無過濾的資訊大熔爐，加上對Google、facebook等內容供應商來說，資訊帶來流量，而流量等於金錢，絕對樂見「百花齊放」的情况。種種原因下，令你帶着特定立場躋身其中，總能在垃圾堆中找到你合用的內容。

故此，「有圖有真相」已不合時宜。在今天，就算有圖、字、影片、數據、輿論，也不代表有真相。更重要的是，當人人都擁有自己的「真相」時，我們剩下的就只有立場。

只是，當真相變得不重要，甚至當立場就代表真相或事實，未來情况只會愈加難以想像，特別是世界經濟蕭條、國家保護主義、各地歧視華人等情况都一觸即發時，前路更令人困惑。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]