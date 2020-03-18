科技園助大學初創 西區設據點 進駐享支援

「科技園公司西區中心」設於港大附近的西環太平洋廣場，2月開始投入服務。黃克強表示，科技園培育的300多間公司中，有逾半與大學相關，過去兩三年一直與大學聯繫，中心可為大學初創公司提供培育服務，成功進駐的公司可獲更多資源、支援及業界聯繫，以助公司發展，並正與其他本地大學商討合作。

疫情補助每公司上限7.5萬元

另外，就最近疫情，科技園公司宣布新的財務支援措施，除向園區租戶、伙伴及成員提供免租優惠，科技園公司旗下的培育公司可獲額外資金補助，每間公司資助總額上限為7.5萬元，將於4月至9月期間實施，以減少因受疫情影響的財務負擔。

政府於2018年撥款100億元成立、專注醫療科技的「Health@InnoHK」和專注人工智能及機械人技術的「AIR@InnoHK」兩個創新香港研發平台，預計今年進駐科學園，但一直未公布進駐的機構及數目。創新科技署長潘婷婷昨日表示，經過審批程序後，正個別與相關機構及單位跟進及磋商，未能透露有多少落戶平台。她說，即使近期香港經歷很多問題，目前又面對疫情，海外機構仍願意加入。至於政府去年提出，探討第三個研發平台，潘婷婷說，需時檢視本港優勢領域及環球科技發展，暫未有推出時間表。