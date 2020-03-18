電動輪椅起火夫婦逃生 9歲女一度被困

事發於昨日凌晨零時41分，筲箕灣愛東邨愛澤樓17樓一個單位突然冒煙起火，街坊見狀報案，約200人需要疏散，消防到場將火救熄，經調查後相信無可疑。

愛東邨200人疏散 一家三口送院

現場消息指出，起火單位內住有一家三口，57歲姓林男戶主不良於行，需以電動輪椅代步。事發時涉事電動輪椅並非充電中，卻突然起火，47歲姓李妻子協助男戶主一同奪門逃生，遺下9歲女兒於單位內被困，女童一度於在窗邊揮動毛巾求救，消防將火救熄後將女童救出。女戶主臉孔被濃煙熏黑，連同報稱不適的男戶主及女童，一家三口一同送院治理。

記者昨中午再到現場觀察，起火單位所屬樓層的走廊被熏黑，兩邊牆身紙皮石及地面階磚被燒至脫落，紙皮石下牆身出現裂痕。

居於起火單位對面的朱先生表示，起火單位的一家三口遷入約兩年，平日甚少與鄰居交流，不太認識其家庭狀况。

街坊斥着火輪椅推走廊 阻人逃生

他稱，凌晨零時許因爆炸聲驚醒，打開大門發現走廊中心有一部電動輪椅正在焚燒，堵塞唯一走火通道，令4戶人無法逃生，他遂返回寓所內取一盆水嘗試救火但失敗，唯有與家人返回家中等候消防員營救。他說林宅平日把輪椅收入屋內，火警發生時卻於走廊中焚燒，斥有人把焚燒中的輪椅推至走廊，令街坊無法逃生。