登記複雜 部分界別門檻高

部分界別登記選民門檻較高，以金融界為例，只有銀行、限制牌照銀行及接受存款公司，並在登記前12個月一直維持運作，才符合登記資格。根據2019年選民登記數字，此界別有120個選民。本身從事銀行業的「民間團體選民登記」成員YY表示，要登記為金融界選民，「無可能」。

區諾軒亦形容，有些界別「注定怎樣都搶攻不了」，但認為進出口界等界別「理論上有望搶攻」，他形容功能組別登記的行政程序複雜，以飲食界為例，個人、團體都可成為持牌人，故要分別登記個人票及公司票，有意登記者易犯程序問題，他亦擔心若在登記選民限期後，選舉事務處才回覆稱登記者有行政問題，「會否因而失去一票？」

選舉處：限期前提交申請 會按既定程序處理

對此，選舉事務處回應本報查詢稱，若申請在法定限期前提交，選舉事務處會按既定程序處理，在申請符合選民登記資格下，將其納入臨時選民登記冊；如發現申請資料有需要澄清或提供補充，會要求申請人在處方要求的限期前，補交文件及回覆選舉事務處。