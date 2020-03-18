民間出資 搶灘功能組選民登記 主攻飲食進出口批發零售界

明報記者

選民更改登記資料將於4月2日截止，至於新登記選民，則需在5月2日前登記，才可於今年立法會選舉中投票。

稱拉長戰線 建制難處處防守

義工：民主派或有可能突圍

本身從事銀行業的「民間團體選民登記」成員YY表示，去年底開始討論搶攻功能組別，目前團體約有數十名義工，各自尋找較熟悉的界別、協助界別人士登記為功能組別選民，「以零售界別為例，（義工）會看合資格的商會名單，搜尋、聯絡成員，呼籲他登記為選民」。他稱目前集中選民資格門檻相對寬鬆的界別，包括批發及零售界、進出口界等，但稱目前難料實際登記數字，要視乎政府最終公布選民登記冊。

YY表示若將戰線拉長，建制派難以每個界別都投放資源，民主派或有可能突圍；但認為即使今屆立法會搶攻不成，亦可放眼來年的選委會選舉。

政界方面，網台節目主持蕭若元早前資助「民主動力」推動協助選民登記，每名區議員最多可獲4800元資助聘請兼職員工，內容包括走訪區內食肆、進出口公司、批發零售公司等，協助合資格者登記為功能組別選民。

4月2日截止更改組別

趙家賢：下階段力谷新登記選民

民主動力召集人趙家賢稱，目前約有90名區議員參加計劃，首階段冀在4月2日、即更改選民登記資料截止日前，協助選民由「超級區議會」轉為傳統功能組別，被問到為何主攻上述3類行業，他稱區議員在此3個界別可發揮的功能較大，「地區內找工程師較難，但飲食、批發零售界別，都是地頭蟲才知道（如何尋找）」，但稱難以就登記選民人數設定指標。他稱，下一階段是在5月2日前，全力呼籲新登記選民。

建制派方面也不敢鬆懈，工程界現任議員、經民聯主席盧偉國早前接受本報查詢時說，不會推斷建制派能否保住這議席，但他說工程界的專業是「建設香港」，他近日向工程界朋友廣發信息，提醒他們登記做工程界選民。

進出口界現任議員黃定光表明交棒，他早前接受本報查詢時說，所屬的中華出入口商會推薦全國政協委員黃英豪出戰，黃英豪回覆查詢，對出選「不予置評」。

邵家輝未明言爭連任批發零售界

稱議席一向是建制派

建制派料批發及零售界繼續由自由黨邵家輝出戰，他稱呼籲選民登記的工作是正常工作，會提熟悉的商戶登記做選民。邵不明言自己是否爭取連任，至於建制派能否保住此議席，他說此議席一向是建制派，中小微企希望社會穩定，與建制派相近。不過，泛民上屆首次挑戰已取得三分之一票，他相信泛民會積極搶灘。

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