【Emily】KM出獄即刻想寫書

重返中大 第一件事去二號橋

KM透露自己前日重返中大，第一件事就係去舊年發生衝突嘅二號橋；佢形容校園已經修復唔少，疫情下校園無人，有少少荒涼。佢之後去咗沙田搵黃店食麵，見到裏面文宣好靚，都忍唔住「嘩」出聲。至於獄中生活，KM自言都頂得順，但出獄後先知自己多咗白頭髮。佢話獄中環境較嘈，有時都會困擾，最辛苦係見到太太、家人情緒差，佢返到囚倉自己就會好沮喪。

獄中睇無綫 「未見過警察打人」

KM喺反修例風波時身陷囹圄，佢話喺裏面「未見過警察打人」，因為獄中只睇報紙或者無綫新聞，「只見到示威者打人私了，警察打人鏡頭好少」，又話自己初初入獄，囚友會因為佢係佔中發起人而鼓掌，但後期有囚友就對住電視機鬧示威者「暴徒」，令佢覺得喺入面有啲孤寂。