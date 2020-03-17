童黨欺凌案提堂 10被告須暫住兒童院

控意圖傷人 官拒擔保申請

10名被告為6男4女，年齡由10至14歲，昨押解至觀塘裁判法院少年法庭提訊。裁判官准記者旁聽，被告家屬均到庭。10人分別被控兩項有意圖而傷人、一項普通襲擊、一項襲擊致造成身體傷害，及一項製作兒童色情物品罪。

5項控罪稱，被告今年2至3月期間在大埔翠屏花園及太和邨有意圖而傷害女童X；在翠屏花園平台及富亨邨一涼亭襲擊X；以及在富亨商場一傷殘人士廁所內，拍攝兩張X的裸照。

據了解，眾被告和女事主相識，並住在同一區。有被告用棍、垃圾桶和鐵尺毆打女事主，及將女事主綁在柱上，把水淋在她身上。女事主曾遭煙頭和打火機燙傷，事後額頭被燒傷、手臂和頸部有瘀痕，現在仍留醫。另有被告強迫女事主拍攝裸照，隨後用手機傳閱裸照。

裁判官稱，10名被告涉聯群結黨地傷害他人，加上控罪牽涉不同日子，認為案件性質嚴重，拒絕被告的擔保申請。

【案件編號：FLCC700017/20】