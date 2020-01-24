找換店涉騙700萬匯款 拘一職員

85人委託匯款內地無下文

涉事的永明人民幣找換行位於深水埗北河街96號地下，昨午仍有營業，惟下午1時許店門外有20多名事主在門外聲討，要求找換店負責人交代事件及退款，找換店其後落閘關門，部分事主由深水埗區議員何啟明及東區區議員曾健成協助到警署報案。警方經調查後，暫列以欺騙手段取得財產，交由深水埗警區重案組跟進。

事主李太表示，兒子於一間本地公司上海分部工作，於香港戶口支薪，但受疫情影響無法從上海返港提款，遂拜託李太代為把薪金匯到內地作生活費。李太於本月5日先透過涉事找換店匯款3萬元，測試是否可靠，當晚兒子確實收到款項，遂於上周四（12日）再匯款7萬元，但兒子一直未收到款項。

李太連日追討，找換店一度聲稱環球市場人民幣短缺致匯款困難，其後再以不同藉口推搪，至昨晨兒子仍未收到款項。李太到找換店追討不果遂報警。李太稱該找換店開業10多年，老闆江太自稱有多間分店，於內地有數百萬人民幣現金流動作招徠，最終卻「7萬都匯唔到」。

分店電話無人接 fb專頁被刪

涉事找換店於深水埗及旺角區另有5間分店，所有分店電話均無人接聽，其facebook專頁曾分享其他找換店騙案新聞，呼籲顧客找信譽良好找換店，「唔好見佢多分店就諗住無問題呀」，事發後整個專頁已被刪除。