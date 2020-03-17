海外婚禮服務商 黑色旅警多不退款

消委籲細閱條文 保險業倡另購保險

消委會1月致函21間提供海外婚禮服務的公司蒐取資料，獲5間旅行社及5間婚禮服務統籌公司回覆。消委會比較10家公司共51個婚禮套餐，收費由2.5萬至13萬不等，10家公司均要求客戶支付1000至2萬或套餐價25%至70%的訂金。當中只有專業旅運表示不可改期，其餘公司表示指定日數內改期免收手續費，逾期需支付一定行政費。若遇天災、暴亂或黑色旅遊警示等突發情况，8家服務商均表示只可延期，沒退款安排。捷旅假期稱需視乎場地、機票及住宿退回部分收費，或延期、改地點；Wedding Centre說須視乎供應商決定。

消委會表示，曾接獲投訴稱購買日本沖繩教堂婚禮套餐，繳付訂金一個月後，統籌公司稱其選擇時段只予購買當地餐宴服務的顧客，投訴人拒絕加購餐宴，該公司要求她更改婚禮時間，並拒絕退回訂金，消委會介入後，該公司最終全退訂金。

消委會總幹事黃鳳嫺以近期疫情為例，消費者未必能如期抵達計劃前往的地區，建議檢視合約條文中延期或退款安排，切勿輕信口頭承諾。香港保險業聯會管治委員會成員潘榮輝建議準新人在購買海外婚禮套票時，應自行另購保險，以策萬全。

（消委報告）