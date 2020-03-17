23潤唇膏含疑致癌物 礦物油國際未定標準 消委倡減用

消委會檢驗45款潤唇膏，發現23個樣本驗出微量至小量MOAH混合物。當中以「凡士林護唇啫喱（加強版）」含量最高，含4.5%，其次為「Kiehl's 1號護唇膏」（見圖）。

MOAH易積聚人體 專家籲小孩避用

港大理學院講師麥嘉慧解釋，礦物油為石油副產品，有潤滑作用，多見於化妝品及食物包裝。而MOAH為油性，容易積聚人體，未必能消化分解，有致癌風險。現時香港及國際社會未就MOAH含量設上限，麥嘉慧指出，礦物油物質對人體有多少風險，須視乎生產商處理方法及礦物油出處，若雜質多，有可能含更多潛在致癌物，建議小孩避免接觸或使用。

消委會表示，單憑MOAH數值不足判別是否致癌，仍建議潤唇膏生產商少用，以保障消費者特別是嬰幼兒的安全。

八成樣本含MOSH 動物研究稱助生肉芽腫

是次檢測45款潤唇膏中，有36個樣本被驗出含MOSH。消委會引動物研究稱，MOSH與肝臟肉芽腫形成有關。德國研究建議短鏈MOSH混合物含量上限為5%，但檢測含量高的「美國雅兒Palmers可可油潤唇膏（原味）」為40.8%，比該建議上限高7倍；歐洲消費者組織BEUC建議唇膏內長鏈MOSH混合物應少於10%，但檢測含量最高的「QV潤唇油（SPF30）」為49.7%，未符合安全限值，消委會認為不適合嬰幼兒長期使用。

是次檢測樣本售價介乎13至505元，結果顯示售價與檢測結果優劣沒必然關係，最高分的兩款潤唇膏分別只售39及45元。

明報記者

（消委報告）