兩急救員控無牌藏對講機 一認罪

被告依次為學生楊栢儒（19歲）及運輸工人吳希倫（21歲），控罪指兩人於去年9月21日在屯門杯渡路近燈柱DD2109沒有適當牌照而管有用作無線電通訊的器具，分別為一部Baofeng UV-6R及Baofeng UV-5R；首被告另被指未能向警員出示身分證明文件。

首被告不認罪，次被告則認罪。案情指出，當日下午大批示威者在杯渡路破壞港鐵站設施，並用雷射光射向警員，警方因而築起封鎖線及掃蕩，其間截查兩名被告。次被告腰間被搜出一部連上耳筒的藍色對講機，他在警誡下說「我明白，我無嘢講」。

以往多的士司機犯案

控方：無案例可參考

辯方求情稱，次被告持急救證書，當時身穿急救員反光背心，對講機是用來與其他義務急救員溝通，被搜出時並無開機，購買時店主亦沒有告知他須領牌，承認對法例不了解。控方稱，若經簡易程序定罪，相關控罪最高可判罰款5萬元及監禁兩年，過去犯案者通常為的士司機，沒可參考案例。

裁判官將案押後至4月27日，讓辯方索取首被告的控方文件及法律意見，同時索取次被告的感化報告，批准兩人各以200元現金保釋，須每周向警署報到。

【案件編號：KTCC297/20】

明報記者

（反修例風暴）