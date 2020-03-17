兩急救員控無牌藏對講機 一認罪

【明報專訊】去年9月21日「光復屯門公園」遊行，兩名義務急救員遭警員截查搜身，因涉嫌攜帶對講機被捕，各被控一項無牌管有無線電通訊器具罪；另一人亦被控一項未能在規定下出示身分證明文件。案件昨在觀塘裁判法院提堂，其中一人認罪，另一人否認控罪。案件將押後再訊及判刑，兩被告獲准保釋。
被告依次為學生楊栢儒（19歲）及運輸工人吳希倫（21歲），控罪指兩人於去年9月21日在屯門杯渡路近燈柱DD2109沒有適當牌照而管有用作無線電通訊的器具，分別為一部Baofeng UV-6R及Baofeng UV-5R；首被告另被指未能向警員出示身分證明文件。
首被告不認罪，次被告則認罪。案情指出，當日下午大批示威者在杯渡路破壞港鐵站設施，並用雷射光射向警員，警方因而築起封鎖線及掃蕩，其間截查兩名被告。次被告腰間被搜出一部連上耳筒的藍色對講機，他在警誡下說「我明白，我無嘢講」。
以往多的士司機犯案
控方：無案例可參考
辯方求情稱，次被告持急救證書，當時身穿急救員反光背心，對講機是用來與其他義務急救員溝通，被搜出時並無開機，購買時店主亦沒有告知他須領牌，承認對法例不了解。控方稱，若經簡易程序定罪，相關控罪最高可判罰款5萬元及監禁兩年，過去犯案者通常為的士司機，沒可參考案例。
裁判官將案押後至4月27日，讓辯方索取首被告的控方文件及法律意見，同時索取次被告的感化報告，批准兩人各以200元現金保釋，須每周向警署報到。
【案件編號：KTCC297/20】
明報記者
（反修例風暴）
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