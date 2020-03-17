總選舉主任：擬讓長者孕婦直入票站

立法會政制事務委員會昨討論去年區議會選舉總結，以及今年立法會選舉指引，其間多人關注長者、孕婦及殘疾人優先投票安排的建議。經民聯劉業強問會否安排上述人士排另一條隊；翁應輝解釋此3類人的身分證組別不同，難事先將他們抽出另設隊伍，正構思讓此類人直接進入票站，前往領取選票櫃枱前排隊，若櫃枱無人排隊，可考慮讓該選民直接領取選票；若有人正排隊，則可成為下一個領取選票者。至於懷孕初期婦女，翁建議要提供醫生紙。他重申是否讓長者優先投票，會先聽民意。

多名議員亦關注今次指引諮詢的「候選人」定義，擔心一旦成為候選人，要開始計算選舉經費。陳帥夫多次強調執法標準無變，並稱候選人定義包括「公開宣布」及「有意參選」。

民建聯正作黨內遴選，主席李慧琼說，傳媒或自行演繹政黨內部工作計劃，「我們（民建聯）都被演繹為有初選，其實並非如此」，並批評此舉長遠會窒礙政黨人才培訓。陳帥夫稱若是政黨內部工作，便不構成遴選、初選。

政制局：「積極考慮」不足成「候選人」

民主黨林卓廷質疑，新民黨初選中「李梓敬大戰容海恩」，是否意味二人都已示明參選意向；陳帥夫稱，參加政黨內部初選，難言無意參加立法會選舉，但要「公開宣布」才算候選人。議會陣線朱凱廸問及，若單單宣布「積極考慮參選」是否會跌入候選人定義，陳稱這不足以構成公開宣布有意參選，而要視乎選舉工程，並稱若上屆2016年無違法，今次標準亦然。

人民力量陳志全關注，若選舉時新型肺炎疫情仍未緩和，政府可如何處理，舉例被隔離檢疫者可否投票等；陳帥夫稱正密切注視疫情，強調會做好一切準備。