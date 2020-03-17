德瑞學校爆校政糾紛 瑞士揚言撤出 3校董違章不諳德語觸發 今修章大會再惹德國不滿

家長憂兩國撤出 學校失吸引力

位於山頂的德瑞國際學校為本港少數提供德語及英語課程的學校，學生逾1300人，過去多年德國及瑞士一直資助學校運作。本報取得多份兩國政府自去年向辦學團體及家長發出的文件，顯示該校因校董語言爭議觸發一場校政糾紛。有不願具名的家長稱，相關糾紛讓他感到擔憂和不滿，萬一兩國官方都撤出，學校將失去最大的吸引之處，認為事件已影響學習氣氛，考慮為子女轉校。

據辦學團體German Swiss International School Association Limited的會議紀錄，去年3月的會員大會中，有3人獲准參與校董會選舉並當選。該3人的參選資格被部分與會家長質疑不符章程中列明的語言要求，即只有可以流利德語作書面及口頭交流的會員，始能參與校董會選舉。不過，校董會在選舉後諮詢法律意見，認為3人合乎資格，並已在公司註冊處登記。

校董會詢法律意見 認為3人合格

根據瑞士駐港總領事館去年7月發給家長的信件，該國認為上述選舉違反章程，故雖然駐港領事為校董會的非投票成員，但難以繼續參與校董會議。同年8月，瑞士聯邦文化辦公室致函校董會主席提出5項要求並促請跟進，否則瑞方將停止參與校務並撤出（Withdraw from GSIS），亦不排除會要求將校名中的「瑞士」字眼刪除。事實上兩國並不反對取消德語要求，本報亦得悉於去年12月另一場特別會員大會中，曾就修改德語要求等章程作表決，該議案本獲德方同意，但因法定人數不足而未能修改。

瑞提5要求 威脅校名删「瑞」

根據學校網頁就今晚特別會員大會提供的文件，瑞士提出的5項要求，包括於校董會增加一名有投票權的瑞士代表、繼續讓領事館代表觀察校董會會議、修改章程前須先諮詢瑞士政府、每人不可代表多於5人作授權投票，以及要求校董會主席限兩年一任。會員今晚將就以上要求投票，以修改章程相關內容。瑞士駐港總領事館回覆本報稱，不希望在大會前公開回應事件。

德國駐港總領事上周向校董會發信，以強烈措辭表示今晚將表決的議案內容違章，亦非獲兩國同意的版本，稱校董會做法有別於過去雙方合作關係。另一方面，因去年會員大會有約千人出席，總領事質疑在現時疫情及學校停課，以及有會員或因隔離無法參與會議的情况下，於今天召開會員大會不符合所有人的最佳利益，故已通知董事會應延期舉行會員大會。

教育局昨稱已即時聯絡有關學校，得悉會議是由辦學團體召開，並非學生活動，已提醒校方基於防疫考慮，不宜舉行人群聚集的活動。

校方：德語要求涉歧視

該校發言人回覆本報稱，校董會前主席已就章程中有關德語的要求作解釋，因涉及歧視而無法執行，而本港教育局亦已將相關選舉結果登記。發言人亦稱，會員大會已延期一次，惟必須於財政年度完結前舉行，故會如期舉行，並為每名出席者量體溫及要求戴口罩。發言人又稱，在諮詢法律意見後，認為校名不受任何法律行動影響。

明報記者 鄧俊豐 羅霈潁