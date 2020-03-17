爆炸品案擬控反恐例 泛民斥污名化打壓

江樂士：可兩罪同控 舉證須無疑點

警方就年初3宗爆炸品案拘捕17人，6人被控串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸等罪。前刑事檢控專員江樂士回覆本報稱，任何恐怖主義罪行幾乎可構成違犯刑事法律，例如串謀導致爆炸。他相信鄧炳強是思考以《反恐條例》第11B（即禁止對基建、政府設施等目標爆炸）控告；疑犯如有計劃或串謀與他人犯罪，毋須有行動已可被控。他說被告亦要符合條例定義的恐怖主義行為，即作出或恐嚇作出暴力、損害財產、對公眾安全造成嚴重威脅等行動，及意圖是為推廣政治或宗教等主張而迫使政府做或不做一些事情。

江樂士說，律政司可審視證據及情况決定哪項控罪較合適，亦可同時控告兩罪，若第一項控罪被裁定罪成，則毋須就第二項交替控罪作裁決；舉證須達至毫無合理疑點，而《反恐條例》是否更難入罪，視乎證據，例如疑犯有否認罪。

湯家驊：反映嚴重性 純粹法律問題

民主黨涂謹申表示，《刑事罪行條例》與《反恐條例》都有針對爆炸罪行，最高可判終身監禁，《反恐條例》定罪門檻遠比前者高，要具體證明疑犯嚴重行為與政治主張有關及意圖威迫政府，但絕不易證明。他認為現時已有法例處理炸彈案，質疑改控《反恐條例》是「污名化」抗議運動，「想嚇窒你」。議會陣線毛孟靜批評警方將抗議或示威行動扣上恐怖主義，與內地一脈相承，「以反恐之名打壓示威或異見人士」，憂日後濫用條例。

民權觀察成員王浩賢說一旦動用《反恐條例》，律政司須公開理據，否則會被質疑是利用法律打壓示威。他認為政府不應隨便引用《反恐條例》處理社運或示威，質疑是污名化運動或示威， 也關注條例引伸的調查權較闊。

民建聯葛珮帆支持研究改控《反恐條例》，稱表達訴求有底線，不應傷害他人，須向社會清晰表達信息。行會成員、資深大律師湯家驊認為疑犯所為表面上符合《反恐條例》所指，相信警方或律政司覺得《刑事罪行條例》中未有法例足以反映案件嚴重性，懲罰未夠阻嚇，才商討用《反恐條例》。他認為法例實施多年沒人遭檢控，是因沒人犯此罪，如今「既然有法例，就要執行」，運用《反恐條例》純粹是法律問題。