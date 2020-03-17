卸任中大學生會：同意勇武必要 不解破壞校園

去年11月「中大二號橋衝突」歷時5日，呂天忻說，其間學生會成員實地觀察校園衝突情况，向外公布資訊，又要與校方保持聯絡，並須整理大批由校外送來的物資，成員忙得幾乎無時間睡眠。

事件首兩日示威者與警方爆發激烈衝突，氣氛固然緊張，其後數日示威者轉為佔領校園，但緊張情緒未見緩和。呂天忻說，當時有中大生向他們反映，不明白為何示威者的行動波及校內設施，「有人『裝修』實驗室、學系辦公室，就有疑惑」。蘇浚鋒和呂天忻認為勇武抗爭手法有必要，但平時會在校內學生會會室留宿、視中大為家的他們，對部分示威者破壞校園同感疑惑。

憂被當割席大台 難籲示威者守規

呂天忻說，示威者佔領校園期間，有人無牌駕駛校巴，釀成意外致有人傷，亦有人亂拋煙蒂到草叢。她曾勸示威者注意紀律，但她說中大學生會不是「大台」，其勸喻不太受人理會。她亦擔心指出問題會惹人覺得學生會與示威者割席，但同時不斷有人要求學生會處理問題，令她當時感到兩難。蘇浚鋒說，學生會曾努力成為「協調者」，他認為這是學生會的角色，不覺得因此變成磨心。

理解校長影響力有限 稱表現合格

蘇浚鋒和呂天忻都說，反修例運動期間學生會收到不少投訴電話，來自中大學生的家長、校友，以至街外人，不滿學生會「搞事」，他們相信校長段崇智面對的壓力更大。兩人說，段崇智在運動初期「好像不在香港出現」，不了解社會事件，對他有不滿。不過，他們表示明白校長在風波中受壓，校長亦非政府一員，對當局影響力有限，而段崇智去年10月表示會發信要求當局跟進警察涉濫暴，又向學生提供法律、經濟等支援，兩人認為其工作表現「合格」。

明報記者 黃焯謙