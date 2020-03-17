損失逾億 城大擬銀行借貸復修校園

中大自資復修 港大盼有資助

據教資會上月向立法會提交的文件，各校未來數月仍有修復工作。中大稱初步點算後，料復修費用約7000萬元，其中維修或重置75輛校方車輛涉3000萬元，緊急復修校園所需的款項將由大學承擔。

被批管理不善 理大副校：情况不在控制中

港大稱，基本上已完成維修和更換校園內一些損毁設施，費用現階段會先由大學支付，希望教資會向大學提供額外撥款，資助部分維修費用。

理大常務及學務副校長衛炳江向本報稱，維修費不菲，「學校是事件中的受害者，當然希望有額外資助，否則需在經常開支調撥」。坊間有人批評大學管理不善，衛炳江稱，「作為學者，一定可做得更加好，但問題是當時情况，不在控制之中，大學會在經歷中學習」。

葉建源：政府管治波及 應予協肋 葛珮帆：曾叫警勿入內 責任自負

教育界立法會議員葉建源稱，大學本身有儲備承擔一般維修費，但今次涉及的金額大，或影響大學經費運用，對高等教育發展非常不利，大學做的科研、研究成果轉移、醫學研究等對社會貢獻大，「如果政府可提供協助，當然好過大學自行支付」。葉稱「政府在整件事上的管治問題，致民眾與政府衝突，問題波及大學」，認為衝突非純粹大學管理問題。

民建聯立法會議員葛珮帆稱據她了解，大學財政儲備不少，「財政儲備用來做什麼？就是有突發事時動用」。她稱大學面對衝擊時，「認為政府不要理，叫警察不要入來，當大學受破壞時，又話是別人責任」；很多聲音認為「大學要自行埋單，又不是沒有錢，為何要跟政府計？」她又稱，「大學付不起，問政府拿錢是大條道理；又有儲備又話自己付不起，是說不過去」。

教資會:整筆撥款提供3年所需

本報向教資會查詢會否有額外撥款，教資會稱主要以整筆撥款形式向8間資助大學提供經常補助金，以提供3年期內所需資源，大學可在符合教資會訂定的各項教學及研究要求的前提下，靈活運用。