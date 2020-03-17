不信香港就此衰落 不會對整代人失望

非黃絲藍絲 稱「生於斯長於斯」

「人們問我立場黃定藍絲，我會說是『生於斯長於斯』。」衛炳江小時住葵涌徙置區，大學後1980年代赴美發展，97回歸前一年加入理大。他讀物理出身，專研光纖通訊，常說「我是做自然科學的人」，相信客觀、驗證，真理愈辯愈明。對於反修例風波，他稱無可否認年輕人有理想、有信念，但絕不同意破壞、訴諸暴力等手法。衛炳江說，自己成長於1970年代，那代人特質是務實、專業，「專業精神是港人的希望」。過去大半年，社會不時有人批評年輕人，他稱「不會對成代人失望……自己都年輕過，激情過，有當時相信的信念，但想法會隨時間、經歷變化，不會因一時一地發生的事，就說整代人不濟」。

反修例風波發展未明，大學前景添憂，衛說也許香港需要洗禮，不信香港從今步向衰落。他舉起眼前玻璃茶壺，「我是死硬樂觀派，茶壺無了一半水，即是還有水在壺中。無了水？可以再去盛水的」。