示威疫情夾擊 大學科研停4月 理大副校衛炳江：研究生報讀率減三成

明報記者 魏綺婷

自去年11月中起，大學校園運作一直未完全恢復。本月1日獲委任為理大常務及學務副校長的衛炳江受訪時稱，校園要回復原貌是漫長的路，曾水浸的理大圖書館至今未維修好，4000張椅子、大量房門、建築外牆等受破壞。他稱仍在盤點實驗室的損失，已知有槌仔等工具、硫酸類化學品被取走，但貴重儀器沒損毁，是「不幸之中的大幸」。

損失難量化 內憂外患嚴峻超SARS

不過，衛炳江稱科研損失「不是集中看有多少玻璃被打爛」，所受的影響難以量化，綜觀去年11月開始，大學科研停擺，有教授級或以上教員離任，原先招手學者不願來，「在外國看香港新聞，鏡頭展示的畫面，是令人感覺香港好恐怖，當有社會動盪、不穩，不是適合做科研的地方」。連帶疫情衝擊，海外學生擔憂赴港讀書，最新研究生、課程碩士報讀人數，各資助大學都下跌，個別大學跌幅不一，但整體而言平均減少三成。

人才流失，難吸新血，同時面對疫情對經濟的衝擊，衛炳江稱，大學面臨內憂外患，比2003年SARS時更嚴峻，對科研發展憂心忡忡。衛炳江自2010年於理大主理科研發展，「科研在社會入面，好易被視為extra（額外的），將全香港的科研暫停一年，外人未必感受好大，但長遠人才不來、離去，是很大問題」。

藉科研屢助防疫 「大學可貢獻社會」

他稱大學本身亦是藉科研貢獻社會，疫情下理大都有貢獻，如以3D打印技術趕製一批即棄醫護用防護面罩，以解燃眉之急，「不是驚天地的發明，但突顯大學有能力、可為社會有來好處」，而上月中發表可檢測30至40種、包括新型冠狀病毒肺炎、SARS的「全自動快速檢測系統」，也是由理大團隊研究。

疫情未見終止，何時可回復面授課堂仍是未知之數，理大目前於網上授課。衛稱工程、建築、醫療等課堂，需有實驗、hands-on（動手）的學習，難全部以網上教學取代，故要考慮如何追回課堂；又稱本港經濟前景不理想，不希望學生要延遲畢業搵工，要平衡學習目標、師生安全健康等因素。

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