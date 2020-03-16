港設廠利引入外國技術

現時，其大埔廠房可直接生產應用於冷氣機的納米纖維濾網。該公司稍後也會在香港推出卷裝產品，消費者只要按其冷氣機隔塵網的大小裁剪，將之貼在隔塵網後面，再裝回冷氣機內即可。至於適用於中央空調系統及空氣清新機的納米纖維濾網，亦可以在香港完成大部分工序，最後將濾材打摺以及加上金屬框等低增值的工序，則由東莞廠房負責。

該公司的納米纖維濾網有幾個特點。第一，是其纖維幼細，過濾效率高。例如，可以達到HEPA標準中的H13級，將直徑0.3微米的微粒過濾99.97%或以上。第二，阻力不大，不會產生太大的氣壓下降，令空調系統的耗電顯著增加。第三，則是在織造納米纖維時，已經加入了能夠殺菌及分解揮發性有機化合物（VOC）的添加劑。因此，當空氣中的細菌接觸到這些納米纖維時，就會在短時間內被殺死。王潔芳不願透露這種殺菌技術的細節，但強調不是銀離子技術和光觸媒技術。

獲日內瓦國際發明展金獎

在2018年4月的日內瓦國際發明展中，該公司憑這種多功能納米纖維濾網獲頒一個金獎。不過，要將實驗室內的研究成果轉化成商業化生產，需要投資很多金錢和心力。以該公司的大埔廠房來說，面積約1.3萬平方呎，單是裝修工程以及購買外國設備的投資就達到5000多萬元。

其中最關鍵的設備，是那部將聚偏二氟乙烯（PVDF）膠粒織成納米纖維的靜電紡絲機。這部機器不單止要安裝在無塵車間內，其中央部分對濕度的要求極其嚴格，濕度必須在40%左右，誤差不可以超過2%。

另一部超聲波焊接機，是用來在納米纖維層的前後加上複合層（先隔去較大的塵粒）。王潔芳去過6個國家的機器生產商處考察，才找到現時這部適合該公司的焊接機。

王潔芳認為，經過這次新冠病毒肺炎在全球爆發，納米纖維的應用將會加快普及。而且，因為納米纖維的可塑性高，其應用不限於空氣過濾（還可應用於濾水及電池等），該公司中長期還需要設立一家更大的廠房，屆時大埔廠房就會轉為研發中心。至於將來那家大廠房的開設地點，香港、內地或東南亞該公司都會考慮，但前提是要得到當地政府欣賞和認同，才會在那裏投資。