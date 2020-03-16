警打擊飈車 3人玩飄移涉危駕被捕

9車涉非法改裝扣查

新界北總區交通執行及管制組特遣隊人員昨凌晨約1時半，發現有多輛私家車於大棠山道停車場聚集，當中兩部車在停車場內飄移，警員隨即截停該兩輛私家車，經調查後，以涉嫌危險駕駛拘捕3名曾駕車飄移、年齡介乎24至27歲的男司機。被捕男子全部已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。警方亦即場檢查4輛私家車輪胎及引擎，包括曾參與飄移的車輛，初步懷疑4車曾被非法改裝，違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。

另外，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員昨凌晨3時，在荃灣荃錦公路發現有多輛私家車往大帽山方向高速行駛，遂上前追截，並在大橋村對開截停5輛私家車。警方經調查後相信，該5輛私家車疑曾被非法改裝，已被扣查作進一步檢驗。

行動期間，警方發現2名電單車司機形迹可疑，上前截查後揭發該名22歲姓陳及23歲姓李男司機涉嫌無牌駕駛、無第三者保險下駕駛、沒有展示學牌，以及非學車時間及路段駕駛，警方隨即將二人拘捕。他們已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。